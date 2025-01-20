ترامب: سنستعيد قناة بنما وسنغير اسم خليج المكسيك

وأضاف "قواتنا المسلحة ستركز على مهمتها الوحيدة وهي إلحاق الهزيمة بأعداء أميركا".
وتابع "سنستعيد قناة بنما ورسالتي للأميركيين اليوم أنه حان الوقت لنتحرك بشجاعة لأننا أمة عظيمة".
وزاد "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال والكثير من الأميركيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما".
وأشار "سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا".
وأفاد "أمتنا اليوم أكثر طموحا من أي أمة في العالم ونحن على أعتاب أعظم السنوات في التاريخ الأميركي وسنرفع العلم الأميركي على كوكب المريخ وسنؤسس مجتمعا يقوم على الأخلاق والكفاءة لا على اللون".
وتابع "أميركا ستستعيد مكانتها الصحيحة باعتبارها أعظم وأقوى وأكثر الدول احتراما على وجه الأرض".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ
-
نتنياهو يهنئ ترامب: أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سأضع أميركا أولا
-
رسميا .. ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة
-
جيه دي فانس يؤدي اليمين نائبا لترامب
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية
-
بايدن يودع البيت الأبيض بصورة سيلفي
-
ترامب: العفو الذي أصدره بايدن "مخز"