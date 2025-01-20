ترامب: سنستعيد قناة بنما وسنغير اسم خليج المكسيك

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أدائه اليمين "جيشنا سيكون الأقوى على مستوى العالم".

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وأضاف "قواتنا المسلحة ستركز على مهمتها الوحيدة وهي إلحاق الهزيمة بأعداء أميركا".



وتابع "سنستعيد قناة بنما ورسالتي للأميركيين اليوم أنه حان الوقت لنتحرك بشجاعة لأننا أمة عظيمة".



وزاد "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال والكثير من الأميركيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما".



وأشار "سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا".



وأفاد "أمتنا اليوم أكثر طموحا من أي أمة في العالم ونحن على أعتاب أعظم السنوات في التاريخ الأميركي وسنرفع العلم الأميركي على كوكب المريخ وسنؤسس مجتمعا يقوم على الأخلاق والكفاءة لا على اللون".