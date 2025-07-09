ترامب‭:‬ سنفرض رسوما 50% على واردات النحاس

قفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس الأمريكية بأكثر من 12% إلى مستوى قياسي مرتفع بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية المزمع فرضها، والتي جاءت في وقت أبكر مما توقعته الصناعة.
وأبلغ ترامب الصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أنه يعتزم الإعلان عن الرسوم الجمركية على النحاس في وقت لاحق اليوم، لكنه لم يذكر متى ستدخل الرسوم حيز التنفيذ.
وقال ترامب "أعتقد أن الرسوم الجمركية على النحاس ستكون 50 %".
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