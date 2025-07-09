الأربعاء 2025-07-09 02:21 ص
 

ترامب‭:‬ سنفرض رسوما 50% على واردات النحاس

ترامب‭:‬ سنفرض رسوما 50% على واردات النحاس
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 02:12 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن الثلاثاء عن فرض رسوم جمركية 50 % على النحاس، على أمل تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من المعدن الضروري للسيارات الكهربائية والعتاد العسكري وشبكة الكهرباء والعديد من السلع الاستهلاكية.اضافة اعلان


قفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس الأمريكية بأكثر من 12% إلى مستوى قياسي مرتفع بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية المزمع فرضها، والتي جاءت في وقت أبكر مما توقعته الصناعة.

وأبلغ ترامب الصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أنه يعتزم الإعلان عن الرسوم الجمركية على النحاس في وقت لاحق اليوم، لكنه لم يذكر متى ستدخل الرسوم حيز التنفيذ.

وقال ترامب "أعتقد أن الرسوم الجمركية على النحاس ستكون 50 %".
 
 
gnews

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