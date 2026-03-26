الخميس 2026-03-26 07:31 م

ترامب: سنواصل قصف إيران إذا لم نتوصل لاتفاق

الخميس، 26-03-2026 07:13 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يفضّل استخدام القوة العسكرية ولكن الولايات المتحدة تسحق الصواريخ الإيرانية ومسيّراتهم، مؤكدا عدم علمه إذا كان سيتم التوصل لاتفاق مع إيرن.اضافة اعلان


وهدّد ترامب إيران بهجوم أميركي مستمر إذا لم تبرم اتفاقا، واصفا الإيرانيين "بالمفاوضين البارعين"، لكنه ليس متأكدا من رغبته بإبرام اتفاق معهم لإنهاء الحرب.

وعبّر ترامب عن خيبة ظنه بحلف الناتو والموقف البريطاني وأن الحلف تخلى عن الولايات المتحدة خلال هذه الحرب.

وأكّد أن إيران كانت على بعد 4 أسابيع من تصنيع سلاح نووي لولا الضربات الأميركية، مؤكدا أن إيران تتوسل لإبرام اتفاق وليس الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران قصفت دول الخليج وأنها كانت تريد السيطرة على الشرق الأوسط.

وتحدث ترامب عن أن الحرب الحالية كان يجب أن تقوم قبل 47 عاما، مشيرا إلى أن "المقاتلات الأميركية تفعل ما تشاء في سماء إيران" وأن العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة كثيرا عن جدولها الزمني.
 
 


انهيار جزئي لجسر الشامية في معان بسبب السيول وإغلاقات احترازية للطرق

أخبار محلية انهيار جزئي لجسر الشامية في معان بسبب السيول وإغلاقات احترازية للطرق

ترامب: سنواصل قصف إيران إذا لم نتوصل لاتفاق

عربي ودولي ترامب: سنواصل قصف إيران إذا لم نتوصل لاتفاق

إصابات بهجوم مستوطنين واعتقالات بالضفة واستمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ27

فلسطين إصابات بهجوم مستوطنين واعتقالات بالضفة واستمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ27

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل صالح

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل صالح

الدوريات الخارجية تعلن قطع السير عند جسري الحسينية وعنيزة

أخبار محلية الدوريات الخارجية تعلن قطع السير عند جسري الحسينية وعنيزة

تحذير من جريان السيول في هذه المناطق حتى صباح الجمعة

أخبار محلية تحذير من جريان السيول في هذه المناطق حتى صباح الجمعة

ويتكوف: إيران تبحث عن مخرج

عربي ودولي ويتكوف: إيران تبحث عن مخرج

حزن في الزرقاء بعد وفاة الشاب عصام الخلايلة بحادث سير مؤسف

نعـي فـاضل حزن في الزرقاء بعد وفاة الشاب عصام الخلايلة بحادث سير مؤسف - صورة



 






