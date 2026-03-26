ترامب: سنواصل قصف إيران إذا لم نتوصل لاتفاق

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يفضّل استخدام القوة العسكرية ولكن الولايات المتحدة تسحق الصواريخ الإيرانية ومسيّراتهم، مؤكدا عدم علمه إذا كان سيتم التوصل لاتفاق مع إيرن.





وهدّد ترامب إيران بهجوم أميركي مستمر إذا لم تبرم اتفاقا، واصفا الإيرانيين "بالمفاوضين البارعين"، لكنه ليس متأكدا من رغبته بإبرام اتفاق معهم لإنهاء الحرب.



وعبّر ترامب عن خيبة ظنه بحلف الناتو والموقف البريطاني وأن الحلف تخلى عن الولايات المتحدة خلال هذه الحرب.



وأكّد أن إيران كانت على بعد 4 أسابيع من تصنيع سلاح نووي لولا الضربات الأميركية، مؤكدا أن إيران تتوسل لإبرام اتفاق وليس الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران قصفت دول الخليج وأنها كانت تريد السيطرة على الشرق الأوسط.



وتحدث ترامب عن أن الحرب الحالية كان يجب أن تقوم قبل 47 عاما، مشيرا إلى أن "المقاتلات الأميركية تفعل ما تشاء في سماء إيران" وأن العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة كثيرا عن جدولها الزمني.







