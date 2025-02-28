 
الجمعة 2025-02-28 01:22 ص
 

ترامب: سوف نخرج بحلول جيدة جدا في غزة

ترامب: سوف نخرج بحلول جيدة جدا في غزة
ترامب
الجمعة، 28-02-2025 12:21 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب  "إننا نعمل بجهد في الشرق الأوسط وغزة وسوف نخرج بحلول جيدة جدا". اضافة اعلان
 
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