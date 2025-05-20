الثلاثاء 2025-05-20 02:20 ص
 

ترامب سيكون من الرائع إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 20-05-2025 01:02 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه "سيكون من الرائع" أن تجري روسيا وأوكرانيا محادثات لوقف إطلاق النار في الفاتيكان، قائلا إن ذلك سيضيف أهمية إضافية إلى الإجراءات.اضافة اعلان


وأضاف ترامب أنه قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمته معه في وقت سابق اليوم "متى سننهي هذا الأمر يا فلاديمير"؟.

وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق الاثنين، إن مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، سارت على ما يرام، وإن موسكو وكييف "ستباشران فورا مفاوضات" لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال عقب مكالمته مع بوتين التي استمرت ساعتين "ستبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فورا".

وبعد المكالمة قال بوتين، إن جهود إنهاء الحرب "تسير على الطريق الصحيح بشكل عام" مضيفا أن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على اتفاق سلام محتمل.
 
gnews

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