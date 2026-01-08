ترامب سيلقي خطاب حال الاتحاد في الكونغرس في 24 شباط

وجاء في رسالة وجّهها جونسون إلى ترامب "نتطلع إلى المضي قدما في العمل المهم الذي ينتظرنا في العام 2026، لخدمة الشعب الأميركي والدفاع عن الحرية".
وتابع "أدعوكم لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس الثلاثاء 24 شباط 2026، في قاعة مجلس النواب الأميركي".
وكان ترامب ألقى خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس في آذار من العام الماضي، علما أن حصول ذلك في العام الأول من الولاية لا يصنّف رسميا خطاب حال الاتحاد.
