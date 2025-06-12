ترامب: على مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة نقطة مئوية كاملة

وكتب يقول على منصته تروث سوشيال "صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض (أسعار الفائدة) بواقع نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدا!!!".
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