ترامب: على مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة نقطة مئوية كاملة

12:07 ص

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الأربعاء، إن على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية، واصفا أحدث بيانات عن التضخم بأنها "رائعة". اضافة اعلان





وكتب يقول على منصته تروث سوشيال "صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض (أسعار الفائدة) بواقع نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدا!!!".

