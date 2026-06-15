الإثنين 2026-06-15 10:39 ص

ترامب: على نتنياهو أن يكون ممتناً جداً للولايات المتحدة

ترامب: على نتنياهو أن يكون ممتناً جداً للولايات المتحدة
ترامب: على نتنياهو أن يكون ممتناً جداً للولايات المتحدة
 
الإثنين، 15-06-2026 07:18 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بأن مضيق هرمز سيكون معفىً من الرسوم بشكل دائم بموجب الاتفاق المبرم مع إيران.اضافة اعلان


وقال ترامب، بحسب الصحيفة، إنه في حال عدم توصل إيران إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة، فسيتم استئناف العمليات العسكرية ضدها.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "صعب المراس للغاية"، معتبراً أنه "عليه أن يكون ممتناً جداً للولايات المتحدة"، على حد تعبيره، مضيفاً أنه "لو كانت إيران تمتلك سلاحاً نووياً لما بقيت إسرائيل موجودة".

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ليل الأحد - الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.

وقال شريف عبر حسابه على "إكس" إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.

وبيّن أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.
 
 


gnews

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