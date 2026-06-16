ترامب: على نتنياهو الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع بنيامين نتنياهو، لكنه أكد على ضرورة أن يتصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بمسؤولية أكبر تجاه لبنان.

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