ترامب: على نتنياهو الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان

وأضاف ترامب، في كلمة أمام قمة مجموعة السبع في فرنسا، أنه عبر لإسرائيل عن استيائه من هجومها على بيروت واقترح أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله بدلا من إسرائيل.
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