ترامب: علينا الخوف من المهاجرين وتجار المخدرات وليس من بوتين

وكتب ترامب عبر منصته: "يجب أن نقلق أقل بشأن بوتين ونعمل أكثر على تخفيف وطأة عصابات المهاجرين من المغتصبين وتجار المخدرات والقتلة والأشخاص من المؤسسات (ذات طابع فكري معين) الذين يدخلون بلادنا حتى لا ننتهي مثل أوروبا".
في يوم التنصيب، 20 يناير الماضي، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بوقف المهاجرين غير الشرعيين على الفور من دخول الولايات المتحدة وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين.
وأعلن أيضا حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
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