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ترامب عن ترحيل الأمير هاري: لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته إنها فظيعة

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أرشيفية
الأحد، 09-02-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري- استبعد رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، إمكانية ترحيل الأمير البريطاني هاري من البلاد، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

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وقال ترامب للصحيفة: "لا أريد القيام بذلك".

وأضاف: "سأتركه وشأنه. لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته.. إنها فظيعة".

في 18 يناير، أعرب نيال غاردينر، مدير مركز "مارغريت تيتشر" عن رأي مفاده أن ترامب قد يطرد الأمير هاري من البلاد في الأشهر المقبلة.

 

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