ترامب عن ترحيل الأمير هاري: لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته إنها فظيعة

وقال ترامب للصحيفة: "لا أريد القيام بذلك".
وأضاف: "سأتركه وشأنه. لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته.. إنها فظيعة".
في 18 يناير، أعرب نيال غاردينر، مدير مركز "مارغريت تيتشر" عن رأي مفاده أن ترامب قد يطرد الأمير هاري من البلاد في الأشهر المقبلة.
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