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ترامب: فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة هذا الأسبوع

ترامب: "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة هذا الأسبوع
شهداء غزة
 
الإثنين، 07-07-2025 01:37 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة "خلال هذا الأسبوع"، وذلك قبل اجتماعه المرتقب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.اضافة اعلان


وصرّح ترامب للصحافيين "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال هذا الأسبوع، الأسبوع المقبل"، مع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة.
 
 
gnews

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