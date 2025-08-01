الأحد 2025-08-03 02:44 م
 

ترامب: قدمنا مساعدات لغزة بقيمة 60 مليون دولار ولا نرى نتائج حتى الآن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 01-08-2025 12:36 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده قدّمت مساعدات إنسانية لقطاع غزة بقيمة 60 مليون دولار قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أن هدفه كان ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدعم اللازم في ظل الأزمة المتفاقمة.اضافة اعلان


وأكد ترامب، في تصريحات صحفية الخميس، أن "الولايات المتحدة تساعد ماليًا في الوضع القائم بغزة"، لكنه أبدى في الوقت ذاته استياءه من غياب الأثر الواضح لتلك المساعدات، قائلاً: "لا أرى نتائج حقيقية على الأرض لما قدمناه حتى الآن".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية



 
 





الأكثر مشاهدة