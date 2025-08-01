ترامب: قدمنا مساعدات لغزة بقيمة 60 مليون دولار ولا نرى نتائج حتى الآن

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده قدّمت مساعدات إنسانية لقطاع غزة بقيمة 60 مليون دولار قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أن هدفه كان ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدعم اللازم في ظل الأزمة المتفاقمة. اضافة اعلان





وأكد ترامب، في تصريحات صحفية الخميس، أن "الولايات المتحدة تساعد ماليًا في الوضع القائم بغزة"، لكنه أبدى في الوقت ذاته استياءه من غياب الأثر الواضح لتلك المساعدات، قائلاً: "لا أرى نتائج حقيقية على الأرض لما قدمناه حتى الآن".

