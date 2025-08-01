ترامب: قدمنا مساعدات لغزة بقيمة 60 مليون دولار ولا نرى نتائج حتى الآن

وأكد ترامب، في تصريحات صحفية الخميس، أن "الولايات المتحدة تساعد ماليًا في الوضع القائم بغزة"، لكنه أبدى في الوقت ذاته استياءه من غياب الأثر الواضح لتلك المساعدات، قائلاً: "لا أرى نتائج حقيقية على الأرض لما قدمناه حتى الآن".
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