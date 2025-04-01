ترامب قد يزور السعودية ودولا خليجية في أيار

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنّ الزيارة "قد تتمّ الشهر المقبل، أو ربّما بعد ذلك بقليل. وسنزور قطر أيضا، وربّما بضع دول أخرى. الإمارات العربية المتّحدة مهمّة جدا... لذا سنتوقّف حتما في الإمارات وقطر".
وكان ترامب قد زار السعودية في أيار 2017، وكانت تلك أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى.
والسعودية شريك وثيق للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط، وتستضيف حاليا محادثات غير مباشرة بشأن أوكرانيا تقودها واشنطن.
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