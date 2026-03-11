ترامب: قصفنا 28 سفينة إيرانية لزرع الألغام

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن قوات بلاده ضربت 28 سفينة إيرانية لزرع الألغام، فيما تسعى طهران إلى إحكام سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط والغاز المسال في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

