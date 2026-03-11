الأربعاء 2026-03-11 11:27 م

ترامب: قصفنا 28 سفينة إيرانية لزرع الألغام

الأربعاء، 11-03-2026 11:15 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن قوات بلاده ضربت 28 سفينة إيرانية لزرع الألغام، فيما تسعى طهران إلى إحكام سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط والغاز المسال في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

وصرّح ترامب للصحافيين خلال زيارة إلى سينسيناتي بولاية أوهايو "لقد ضربنا 28 سفينة لزرع الألغام حتى هذه اللحظة".

 
 


