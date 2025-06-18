ترامب: لا أستطيع الجزم ما إذا كانت أميركا ستقصف إيران

وأضاف ترامب في تصريحات له مساء الأربعاء، أن "إيران تواصلت معنا، ولقد اقترحوا أن يأتوا إلى البيت الأبيض".
وأوضح أن إيران تواجه مشكلات كثيرة وتريد أن تتفاوض، مضيفا أن هناك فارق كبير بين الوضع الآن وقبل أسبوع.
وبين أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسما، ربما لن نستكمل الأسبوع".
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