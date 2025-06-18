الأربعاء 2025-06-18 05:49 م
 

ترامب: لا أستطيع الجزم ما إذا كانت أميركا ستقصف إيران

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: ترامب يمارس سلطاته بالكامل ضد إيران
ترامب
 
الأربعاء، 18-06-2025 05:19 م

الوكيل الإخباري-    قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يستطيع الجزم ما إذا كانت أميركا ستقصف إيران أم لا.

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وأضاف ترامب في تصريحات له مساء الأربعاء، أن "إيران تواصلت معنا، ولقد اقترحوا أن يأتوا إلى البيت الأبيض".


وأوضح أن إيران تواجه مشكلات كثيرة وتريد أن تتفاوض، مضيفا أن هناك فارق كبير بين الوضع الآن وقبل أسبوع.


وبين أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسما، ربما لن نستكمل الأسبوع".

 
gnews

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