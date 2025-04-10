الخميس 2025-04-10 04:29 ص
 

ترامب لا يستبعد تقليص الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا

ترامب
ترامب
 
الخميس، 10-04-2025 03:02 ص

الوكيل الإخباري-   لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

اضافة اعلان

 

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، ردا على سؤال بهذا الصدد إن "ذلك يتوقف على الظروف".

 

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن أوروبا يجب أن تأخذ على عاتقها المزيد من المسؤوليات الأمنية.

وحث ترامب الدول الأوروبية على زيادة نفقاتها الدفاعية إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن تعهدت دول الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي ترامب لا يستبعد تقليص الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا

الاحتلال

فلسطين الاحتلال يجبر عائلات على إخلاء منازلها في طولكرم

ترامب

عربي ودولي ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

إيران

عربي ودولي رصد جسم مضيء ومجهول في سماء إيران

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم منطقة نمرة في الخليل

ارشيفية

فلسطين مصابون في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشجاعية

ماركو روبيو

عربي ودولي الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره السعودي نزع سلاح حماس

ارشيفية

فلسطين إصابة 4 فلسطينيين باعتداء عند حاجز عسكري في أريحا



 
 





الأكثر مشاهدة