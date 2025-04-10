ترامب لا يستبعد تقليص الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا

وحث ترامب الدول الأوروبية على زيادة نفقاتها الدفاعية إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن تعهدت دول الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
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