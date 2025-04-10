ترامب لا يستبعد تقليص الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا

الوكيل الإخباري- لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

اضافة اعلان

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، ردا على سؤال بهذا الصدد إن "ذلك يتوقف على الظروف".