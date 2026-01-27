ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران أكبر من فنزويلا

01:01 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762363 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن لدى الولايات المتحدة أسطولا ضخما قرب إيران أكبر من ذلك الموجود قرب فنزويلا، وفق موقع "أكسيوس". اضافة اعلان





وأضاف ترامب، أن الدبلوماسية لا تزال خياراً قائماً، مشيرا إلى أن إيران حاولت مرارا التحدث معه.



وأوضح أن الوضع مع إيران "في حالة تغير مستمر"، لأنه أرسل "أسطولاً كبيراً" إلى المنطقة، لكنه يعتقد أن طهران تريد فعلياً التوصل إلى اتفاق.

تم نسخ الرابط





