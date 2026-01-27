الثلاثاء 2026-01-27 02:15 ص

ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران أكبر من فنزويلا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 27-01-2026 01:01 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن لدى الولايات المتحدة أسطولا ضخما قرب إيران أكبر من ذلك الموجود قرب فنزويلا، وفق موقع "أكسيوس".اضافة اعلان


وأضاف ترامب، أن الدبلوماسية لا تزال خياراً قائماً، مشيرا إلى أن إيران حاولت مرارا التحدث معه.

وأوضح أن الوضع مع إيران "في حالة تغير مستمر"، لأنه أرسل "أسطولاً كبيراً" إلى المنطقة، لكنه يعتقد أن طهران تريد فعلياً التوصل إلى اتفاق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران أكبر من فنزويلا

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب لا يريد أن يرى "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدة

علما ايران والولايات المتحدة

عربي ودولي رويترز: واشنطن "مستعدة للتعاون" إذا رغبت إيران في التواصل معها

إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية

عربي ودولي إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر احتجاز عنصري أمن عاملين في قنصليتها قرب رام الله

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس

البنك المركزي الأردني

خاص بالوكيل البنك المركزي يحذّر من مخاطر استخدام شبكات Wi-Fi المجانية

إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات

عربي ودولي إسبانيا تفكك شبكة لتهريب الكوكايين عبر قواعد عائمة في البحر

غزة

فلسطين تركيا وحماس تبحثان المرحلة الثانية من خطة غزة والأوضاع الإنسانية



 






الأكثر مشاهدة