ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران أكبر من فنزويلا

وأضاف ترامب، أن الدبلوماسية لا تزال خياراً قائماً، مشيرا إلى أن إيران حاولت مرارا التحدث معه.
وأوضح أن الوضع مع إيران "في حالة تغير مستمر"، لأنه أرسل "أسطولاً كبيراً" إلى المنطقة، لكنه يعتقد أن طهران تريد فعلياً التوصل إلى اتفاق.
