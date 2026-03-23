ترامب: لدينا نقاط اتفاق رئيسية في محادثاتنا مع إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين الاثنين، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات بناءة مع إيران، موضحا أن الجانبين لديهما "نقاط اتفاق رئيسية" من 15 نقطة.

وأضاف أن المحادثات التي جرت الأحد ستستأنف اليوم الاثنين، وأنه إذا استمرت المفاوضات بشكل إيجابي فسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا.