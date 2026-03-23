الإثنين 2026-03-23 06:45 م

ترامب: لدينا نقاط اتفاق رئيسية في محادثاتنا مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 23-03-2026 05:49 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين الاثنين، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات بناءة مع إيران، موضحا أن الجانبين لديهما "نقاط اتفاق رئيسية" من 15 نقطة.

وأضاف أن المحادثات التي جرت الأحد ستستأنف اليوم الاثنين، وأنه إذا استمرت المفاوضات بشكل إيجابي فسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا.


وأوضح ترامب أن ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر أجريا المحادثات.

 
 


أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وايران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لدينا نقاط اتفاق رئيسية في محادثاتنا مع إيران



 






الأكثر مشاهدة