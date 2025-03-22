ترامب: لم أناقش مع بوتين موعد تطبيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، أنه لم يناقش في محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موعدا نهائيا لتطبيق وقف إطلاق النار في النزاع الأوكراني.



وسأل الصحفيون الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض عما إذا كان قد حاول تحديد موعد نهائي في محادثته مع بوتين لتطبيق وقف إطلاق النار في النزاع بأوكرانيا، فرد ترامب: "ليس موعدا نهائيا".

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وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "مع ذلك يتوقع تطبيق وقف إطلاق النار"، كما أعلن أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا توصلت إلى اتفاقات أولية لتسوية النزاع.



وأشار ترامب إلى أن وقف إطلاق النار الكامل قد يتحقق في المستقبل القريب، وقال: "أعتقد أننا سنحقق وقفا كاملا لإطلاق النار قريبا جدا، وبعد ذلك سنصل إلى اتفاق"، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار قد تحقق بالفعل في بعض مناطق الجبهة.



وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.



واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.