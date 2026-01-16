ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران

وكتب الرئيس الأميركي على منصة تروث سوشال "أقدر إلى حد كبير قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الإعدام التي كانت مقررة (أكثر من 800). شكرا".
وسئل ترامب عما إذا كان مسؤولون عرب إو إسرائيليون قد اقنعوه بالتراجع عن توجيه ضربات إلى إيران، فأجاب "لم يقنعني أحد. أقنعت نفسي" بهذا الامر.
