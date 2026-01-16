ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران

الوكيل الإخباري- شكر دونالد ترامب الجمعة، للحكومة الإيرانية إلغاءها "كل عمليات الإعدام المقررة" بحق متظاهرين، بعدما توعد طهران بـ"تداعيات خطيرة" إذا تواصل قمع الاحتجاجات.

وكتب الرئيس الأميركي على منصة تروث سوشال "أقدر إلى حد كبير قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الإعدام التي كانت مقررة (أكثر من 800). شكرا".