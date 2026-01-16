الجمعة 2026-01-16 11:48 م

ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الجمعة، 16-01-2026 10:01 م

الوكيل الإخباري-   شكر دونالد ترامب الجمعة، للحكومة الإيرانية إلغاءها "كل عمليات الإعدام المقررة" بحق متظاهرين، بعدما توعد طهران بـ"تداعيات خطيرة" إذا تواصل قمع الاحتجاجات.

اضافة اعلان


وكتب الرئيس الأميركي على منصة تروث سوشال "أقدر إلى حد كبير قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الإعدام التي كانت مقررة (أكثر من 800). شكرا".


وسئل ترامب عما إذا كان مسؤولون عرب إو إسرائيليون قد اقنعوه بالتراجع عن توجيه ضربات إلى إيران، فأجاب "لم يقنعني أحد. أقنعت نفسي" بهذا الامر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله

خاص بالوكيل شاهد : سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله - فيديو

البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

أخبار محلية البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس السوري أحمد الشرع.

عربي ودولي الشرع يصدر مرسوما يضمن حقوق الأكراد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران

هام للراغبين بالحج.. السعودية تُعلن عن إجراءات جديدة للموسم القادم

أخبار محلية وزارة الأوقاف: انتهاء تسليم تصاريح الحج السبت

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة



 






الأكثر مشاهدة