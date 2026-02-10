الثلاثاء 2026-02-10 11:38 م

ترامب: لن يكون لإيران سلاح نووي وصواريخ

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الإيرانيين "يرغبون بشدة في التوصل إلى صفقة"، مؤكدا أن بلاده إما ستصل إلى اتفاق أو "ستضطر لاتخاذ خطوات شديدة القسوة".اضافة اعلان


وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، أنه يدرس إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، إلى جانب تعزيزات عسكرية أخرى، مشددا على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا ولا صواريخ".
وأضاف الرئيس الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريد أيضا التوصل إلى صفقة، ولكن صفقة جيدة".
 
 


