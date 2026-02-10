ترامب: لن يكون لإيران سلاح نووي وصواريخ

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، أنه يدرس إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، إلى جانب تعزيزات عسكرية أخرى، مشددا على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا ولا صواريخ".
وأضاف الرئيس الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريد أيضا التوصل إلى صفقة، ولكن صفقة جيدة".
