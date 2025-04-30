ترامب: لو كنت مكان أوكرانيا لبدأت أشعر بالقلق

الوكيل الإخباري- رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حال فشل جهود التسوية السلمية.



وقال ترامب في مقابلة مع قناة "أي بي سي نيوز": "لا أريد أن أخبركم بذلك. أريد أن أترك هذا سرا كبيرا، لأنني لا أريد أن أفسد المفاوضات".



ورد مراسل القناة على ذلك قائلا: "لو كنت مكان أوكرانيا، لبدأت أشعر بالقلق".

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كما أشار ترامب إلى أنه يؤمن برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا.



وأشار إلى أنه مهتم بإنهاء النزاع في أوكرانيا من أجل المال، من بين أمور أخرى، مشددا على أن هذه الحرب ليست حربه، بل حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وأن ترامب يحاول فقط إكمالها.



وتابع: "أنا أكملها بالفعل - نعم، من أجل المال".

RT