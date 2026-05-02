ترامب: ما حدث في إيران "تغيير نظام" باختفاء قيادتي الصفين الأول والثاني

وأضاف ترامب أن إيران "باتت من دون دفاعات جوية أو أنظمة رادار" وأن قدراتها العسكرية "شُلت بالكامل"، مؤكدا أن بلاده "فككت" القدرات الجوية الإيرانية وأن سلاحها الجوي "خرج عن الخدمة".
وتابع أن البحرية الإيرانية "دمرت بالكامل"، وأن 159 سفينة تابعة لها أصبحت "في قاع البحر"، لافتا إلى أنه تم أيضا "تحييد 82% من منشآت الصواريخ" و"تدمير قرابة 85% من القدرة التصنيعية" للصواريخ الجديدة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي" خشية استخدامه ضد إسرائيل وأوروبا وربما ضد الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن الإيرانيين استخدموه "كسلاح لسنوات"، مضيفا أن بلاده "أعادت سفنا إيرانية إلى أماكنها" ومنعت استخدام المضيق كأداة تهديد، مشددا على أن واشنطن "تقوم بعمل رائع في إيران".
