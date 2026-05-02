ترامب: ما حدث في إيران "تغيير نظام" باختفاء قيادتي الصفين الأول والثاني

ت
أرشيفية
 
السبت، 02-05-2026 09:42 ص

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ما يجري في إيران يمثل "تغييرا حقيقيا للنظام" بعد اختفاء المستويين الأول والثاني من القيادة، مشيرا إلى أن اتصالات ترده من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض إبرام صفقات، وأن واشنطن تعمل على تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه.

اضافة اعلان


وأضاف ترامب أن إيران "باتت من دون دفاعات جوية أو أنظمة رادار" وأن قدراتها العسكرية "شُلت بالكامل"، مؤكدا أن بلاده "فككت" القدرات الجوية الإيرانية وأن سلاحها الجوي "خرج عن الخدمة".


وتابع أن البحرية الإيرانية "دمرت بالكامل"، وأن 159 سفينة تابعة لها أصبحت "في قاع البحر"، لافتا إلى أنه تم أيضا "تحييد 82% من منشآت الصواريخ" و"تدمير قرابة 85% من القدرة التصنيعية" للصواريخ الجديدة.


وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي" خشية استخدامه ضد إسرائيل وأوروبا وربما ضد الولايات المتحدة.


وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن الإيرانيين استخدموه "كسلاح لسنوات"، مضيفا أن بلاده "أعادت سفنا إيرانية إلى أماكنها" ومنعت استخدام المضيق كأداة تهديد، مشددا على أن واشنطن "تقوم بعمل رائع في إيران".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ع

ت

ت

ه

ز

ز

ا

ى

الأكثر مشاهدة

 