ترامب: ما كان ينبغي أن أغادر البيت الأبيض في عام 2021

الوكيل الإخباري- قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه لم يكن ينبغي له أن يغادر البيت الأبيض في عام 2021، بعد أن خسر أمام الرئيس جو بايدن.



وخلال مشاركته في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أكد الرئيس السابق مخاوف الديمقراطيين بشأن عدم رغبته في التخلي عن السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

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وقال ترامب: "ما كان ينبغي لي أن أغادر، أعني بصراحة لقد قمنا بعمل جيد".



وفقد ترامب، الذي رفض قبول حقيقة خسارته في الانتخابات الأخيرة أمام بايدن، الدعم بين بعض الناخبين بعد أن حاول أنصاره منع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات عقب خطاب ألقاه في واشنطن.



وتعرض ترامب لانتقادات حادة بسبب جلوسه في البيت الأبيض أثناء اقتحام الناس مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وهاجموا سلطات إنفاذ القانون وألحقوا أضرارا بأراضي الكابيتول.



وقالت سارافينا شيتيكا، المتحدثة باسم حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إن رسالة ترامب بشأن عدم مغادرة البيت الأبيض هي "رسالة ختامية قاتمة من مرشح ليس لديه ما يقدمه للشعب الأمريكي. حان الوقت لطي الصفحة".

RT