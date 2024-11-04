ترامب: ما كان ينبغي أن أغادر البيت الأبيض في عام 2021

وخلال مشاركته في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أكد الرئيس السابق مخاوف الديمقراطيين بشأن عدم رغبته في التخلي عن السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
وقال ترامب: "ما كان ينبغي لي أن أغادر، أعني بصراحة لقد قمنا بعمل جيد".
وفقد ترامب، الذي رفض قبول حقيقة خسارته في الانتخابات الأخيرة أمام بايدن، الدعم بين بعض الناخبين بعد أن حاول أنصاره منع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات عقب خطاب ألقاه في واشنطن.
وتعرض ترامب لانتقادات حادة بسبب جلوسه في البيت الأبيض أثناء اقتحام الناس مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وهاجموا سلطات إنفاذ القانون وألحقوا أضرارا بأراضي الكابيتول.
وقالت سارافينا شيتيكا، المتحدثة باسم حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إن رسالة ترامب بشأن عدم مغادرة البيت الأبيض هي "رسالة ختامية قاتمة من مرشح ليس لديه ما يقدمه للشعب الأمريكي. حان الوقت لطي الصفحة".
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تقصف مصفاة نفط يستخدمها الجيش الأوكراني
-
النواب السوري يسقط عضوية نائب لحيازته الجنسية الأردنية
-
فيديو وصور .. مقتل 23 شخص وإصابة 15 بانقلاب حافلة في واد سحيق بالهند
-
"إذا فاز ترامب".. ماسك قد يصبح وسيطا بين الولايات المتحدة والصين
-
الحرس الثوري الإيراني: مقتل قائد وحدة وطيار بتحطم طائرة عسكرية
-
غارات إسرائيل تجبر 70 % من سكان بعلبك على النزوح
-
حزب الله يستهدف فجرا قاعدة "ميرون" العسكرية الإسرائيلية للمراقبة الجوية
-
شاهد : لحظة وقوع حادث مروع في سوريا