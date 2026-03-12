ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة

وأضاف ترامب، في تصريحات له فجر الخميس، "لا يحبذ أحد أن يعلن النصر مبكرا. لقد انتصرنا... في الساعة الأولى، انتهى الأمر".
