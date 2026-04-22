ترامب: مختبرات إيران النووية دمرت تدميرا شاملا

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الثلاثاء – الأربعاء، أن مختبرات إيران النووية ومناطق التخزين الخاصة بهم دمرت تدميرا شاملا في إحدى ليالي حزيران بواسطة طائرات بي 2 الأميركية.





وكتب ترامب، على تروث سوشيال، أن إيران أصبحت بلدا مدمرا، مبينا أن الأسطول البحري للإيرانيين بأكمله غارق في قاع البحر، وقواتهم الجوية منهارة، ودفاعاتهم الجوية وراداراتهم مدمرة.



وقال إن القادة الإيرانيين قتلى بمن فيهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي دمر حياة الكثيرين بقنابله المزروعة على جوانب الطرق.



وأضاف أن مضيق هرمز محاصر بالكامل وتسيطر عليه الولايات المتحدة، ولا يُسمح لأي سفينة بالوصول إلى الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن الإيرانيين يخسرون 500 مليون دولار يومياً بسبب الحصار.



وتابع أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قدم لإيران "1.7 مليار دولار نقدا، نُقلت جوا على متن طائرة بوينغ 757 إلى قادتهم، ومئات المليارات من الدولارات لمساعدتهم في طريقهم إلى امتلاك قنبلة نووية".



وكان ترامب، أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع طهران من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لكنه أضاف أنه سيبقي الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه أصدر "توجيهات للجيش بمواصلة الحصار" الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.



وحثت باكستان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.





