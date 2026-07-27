ترامب: مخزونات الذخائر الأمريكية وفيرة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كبيرة من الذخائر، وذلك رغم منح إدارة سلفه جو بايدن كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.



وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لدينا الكثير من الذخائر. بايدن أعطى أوكرانيا الكثير جدا، ولهذا نحن نعيد تعبئة هذه المخزونات. بعد أن منح بايدن أوكرانيا كمية كبيرة جدا من الذخائر".

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وأضاف الرئيس الأمريكي أن لدى الولايات المتحدة أيضا مخزونات وفيرة من الذخائر متوسطة المدى، تفوق ما قد تحتاجه البلاد على الإطلاق في رأيه، معربا عن رغبته في مواصلة زيادة هذه الاحتياطيات في المستقبل.