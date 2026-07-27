ترامب: مخزونات الذخائر الأمريكية وفيرة

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لدينا الكثير من الذخائر. بايدن أعطى أوكرانيا الكثير جدا، ولهذا نحن نعيد تعبئة هذه المخزونات. بعد أن منح بايدن أوكرانيا كمية كبيرة جدا من الذخائر".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن لدى الولايات المتحدة أيضا مخزونات وفيرة من الذخائر متوسطة المدى، تفوق ما قد تحتاجه البلاد على الإطلاق في رأيه، معربا عن رغبته في مواصلة زيادة هذه الاحتياطيات في المستقبل.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات في مخزوناتها من الذخائر، حيث أشارت تقارير إلى أن الحرب في إيران والدعم العسكري لأوكرانيا قد تسببا في استنزاف كبير للمخزونات الأمريكية، خاصة صواريخ توماهوك وJASSM وباتريوت.
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