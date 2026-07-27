الإثنين 2026-07-27 10:54 م

ترامب: مخزونات الذخائر الأمريكية وفيرة

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 10:44 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كبيرة من الذخائر، وذلك رغم منح إدارة سلفه جو بايدن كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لدينا الكثير من الذخائر. بايدن أعطى أوكرانيا الكثير جدا، ولهذا نحن نعيد تعبئة هذه المخزونات. بعد أن منح بايدن أوكرانيا كمية كبيرة جدا من الذخائر".

اضافة اعلان


وأضاف الرئيس الأمريكي أن لدى الولايات المتحدة أيضا مخزونات وفيرة من الذخائر متوسطة المدى، تفوق ما قد تحتاجه البلاد على الإطلاق في رأيه، معربا عن رغبته في مواصلة زيادة هذه الاحتياطيات في المستقبل.


وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات في مخزوناتها من الذخائر، حيث أشارت تقارير إلى أن الحرب في إيران والدعم العسكري لأوكرانيا قد تسببا في استنزاف كبير للمخزونات الأمريكية، خاصة صواريخ توماهوك وJASSM وباتريوت.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: مخزونات الذخائر الأمريكية وفيرة

خبراء من الأمم المتحدة يطالبون إيران بإلغاء أحكام الإعدام بحق عشرة شبان

عربي ودولي خبراء من الأمم المتحدة يطالبون إيران بإلغاء أحكام الإعدام بحق عشرة شبان

اجتماع لمجلس الأمن

عربي ودولي وفد أميركي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن تنديدا بانتقادات فرنسية

ب

أخبار محلية جمعية الفنادق: قرارات الحكومة لدعم البترا خطوة مهمة نحو التعافي السياحي

تنويه من بلدية إربد الكبرى حول إغلاق جزء من شارع عمر المختار لأعمال التعبيد

أخبار محلية تنويه من بلدية إربد الكبرى حول إغلاق جزء من شارع عمر المختار لأعمال التعبيد

ل

أخبار محلية حملة نظافة تشمل عدداً من شوارع ومناطق لواء الحسينية بمعان

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان السوريّ حسين عباس المعروف بشخصية "حسان" في مسلسل "ضيعة ضايعة"، عن وفاة والدته.

فن ومشاهير الموت يُؤلم نجم مسلسل "ضيعة ضايعة"

أدانت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس، معهد تدريب قلنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة، للم

عربي ودولي "الأونروا" تدين اقتحام الاحتلال لمعهد قلنديا



 
 






الأكثر مشاهدة

 