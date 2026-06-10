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ترامب: مرور أكثر من 100 مليون برميل نفط من مضيق هرمز

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أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 09:30 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام نُقلت عبر مضيق هرمز في إطار ما وصفها بأنها مهمة أميركية سرية لدعم ناقلات النفط.

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وذكر في منشور على منصة تروث سوشال "عبرت أكثر من 200 سفينة تجارية المضيق بأمان".

 
 


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