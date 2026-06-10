ترامب: مرور أكثر من 100 مليون برميل نفط من مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام نُقلت عبر مضيق هرمز في إطار ما وصفها بأنها مهمة أميركية سرية لدعم ناقلات النفط.

اضافة اعلان