الأربعاء 2026-04-08 11:11 م

ترامب مهددا إيران: حضارة كاملة ستموت الليلة

أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-04-2026 03:25 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "حضارة كاملة ستموت الليلة"، في تهديد جديد إلى إيران قبل ساعات من اقتراب المهلة التي منحها لطهران من أجل التوصل لاتفاق.

وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. ومع ذلك، الآن بعد أن أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفًا، ربما يمكن أن يحدث شيء رائع بشكل ثوري، من يدري؟ سنعرف الليلة، واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم"

 وأضاف" 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا. بارك الله الشعب الإيراني العظيم!".

