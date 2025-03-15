 
السبت 2025-03-15 04:36 ص
 




            

        








    

        

        

            ترامب: موقف الجيش الروسي في حصاره لقوات كييف في كورسك قوي للغاية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        04:17 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القوات المسلحة الروسية تتمتع بموقع قوي يضغط على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في مقاطعة كورسك.
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وقال ترامب في قاعدة أندروز الجوية بالقرب من واشنطن قبل مغادرته إلى ولاية فلوريدا: "عسكريا، هم [القوات المسلحة الروسية] يحتلون موقعا قويا للغاية، ولديهم [في الحصار] عدد كبير من الجنود الأوكرانيين. لكنني آمل ألا يحدث لهم شيء. لقد طلبت منهم [روسيا] ألا يسمحوا بحدوث أي شيء".

وأكد أنه "قلق للغاية بشأن [الوضع] في ساحة" المعركة، وقال: "في الساحة الآن هناك مجموعة ضعيفة للغاية من الجنود الأوكرانيين الذين هم في الواقع محاصرون، وهذا ليس جيدا، لأننا لا نريد أن يموتوا. لقد مات عدد كاف من الناس حتى الآن. سنرى ما سيحدث."

وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه اطلع على طلب الزعيم الأمريكي النظر بعين الرأفة إلى الجنود الأوكرانيين المحاصرين من قبل القوات الروسية في مقاطعة كورسك.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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