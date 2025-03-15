ترامب: موقف الجيش الروسي في حصاره لقوات كييف في كورسك قوي للغاية

وأكد أنه "قلق للغاية بشأن [الوضع] في ساحة" المعركة، وقال: "في الساحة الآن هناك مجموعة ضعيفة للغاية من الجنود الأوكرانيين الذين هم في الواقع محاصرون، وهذا ليس جيدا، لأننا لا نريد أن يموتوا. لقد مات عدد كاف من الناس حتى الآن. سنرى ما سيحدث."
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه اطلع على طلب الزعيم الأمريكي النظر بعين الرأفة إلى الجنود الأوكرانيين المحاصرين من قبل القوات الروسية في مقاطعة كورسك.
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