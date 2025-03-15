ترامب: موقف الجيش الروسي في حصاره لقوات كييف في كورسك قوي للغاية

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القوات المسلحة الروسية تتمتع بموقع قوي يضغط على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في مقاطعة كورسك.

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