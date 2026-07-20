ترامب: نتنياهو لن يُعتقل أثناء وجوده في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يُعتقل بأي شكل من الأشكال" أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

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وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، مساء الاثنين، إن نتنياهو "يقاتل ضد إيران، متهما إياها بقتل "52 ألف متظاهر بريء" وبقتل جنود أميركيين وآخرين على مدى السنوات الـ47 الماضية.



وأضاف ترامب أن "الأشخاص الذين ينبغي اعتقالهم هم الذين قادوا إيران إلى هذا الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار"، معتبرا أن هذا الأمر "كان يجب التعامل معه قبل سنوات من قبل رؤساء سابقين".



وأعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد قريبا، مما أثار انتقادات حادة من معسكر بنيامين نتنياهو.



وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت السبت: "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وُجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات".



وأضاف المسؤول اليساري الذي وصف إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري": "هذا رأي يتبناه الكثيرون، فقط بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية".



لكن ممداني أقر بأنه ليس متأكدا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيرا إلى أنّه يناقش الأمر مع الفريق القانوني للمدينة.



وقال: "مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله".