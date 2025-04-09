ترامب: نحصل على ملياري دولار يوميا بفضل الرسوم

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحصل على حوالي ملياري دولار يوميا بفضل الرسوم الجمركية التي فرضها على مختلف الدول.

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وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن "الأمور تسير جيدا جدا"، مشيرا إلى أن العمل مستمر للاتفاق على صفقات بشأن التجارة مع مختلف الدول.