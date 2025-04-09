ترامب: نحصل على ملياري دولار يوميا بفضل الرسوم

وردا على ذلك، أعلنت الصين أنها سترفض رسوما على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل الجاري. كما يدرس الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم على الولايات المتحدة ردا على خطوة ترامب.
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