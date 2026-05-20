الأربعاء 2026-05-20 07:19 م

ترامب: نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 20-05-2026 07:11 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، "نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران وسنرى ما سيحدث."اضافة اعلان


وأضاف أن "نتيجة المفاوضات إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنقوم بأمور قاسية ونأمل ألا يحدث ذلك."
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

عربي ودولي ترامب: نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات الملك وولي العهد لوالد الشهيد الكساسبة بالشفاء العاجل

خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر الطراونة

أخبار محلية العيسوي: مواقف الملك شكلت عنوانا للحكمة وحماية المصالح الوطنية في مرحلة مليئة بالتحديات

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السفارة الإماراتية

طلبة إعلام جدارا يطلعون على آليات العمل الإخباري في بترا

أخبار محلية طلبة إعلام جدارا يطلعون على آليات العمل الإخباري في بترا

روسيا تطالب بفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والغاز

عربي ودولي إيران تقول إنها سمحت بمرور 26 سفينة عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة

ل

طب وصحة علماء: حاسة السمع تختلف بين الجنسين

ب

أسواق ومال بيلكينغتون: أوروبا تلجأ إلى روسيا كملاذ أخير لانتشالها من أزمة الوقود



 
 






الأكثر مشاهدة

 