ترامب: ندعم أي هجوم يشنه الأكراد على إيران

وأضاف ترامب: "أعتقد أن رغبتهم في القيام بذلك أمر رائع، وأنا أدعمهم بالكامل".
وعندما سُئل عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم أو قدّمت دعماً جوياً لأي هجوم كردي محتمل، قال: "لا أستطيع أن أقول لك ذلك" لكنه أضاف أن هدف الأكراد في حال تنفيذ الهجوم هو "النصر".
كما أشار ترامب إلى أنه يريد أن تلعب الولايات المتحدة دوراً في اختيار الزعيم الإيراني المقبل، مؤكداً أن عملية اختيار القيادة الجديدة في إيران لا تزال في مراحلها الأولى.
وبيّن أن اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، مستبعد من بين الخيارات المطروحة.
ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، تشاورت مجموعات كردية إيرانية مسلحة خلال الأيام الماضية مع الولايات المتحدة حول إمكانية مهاجمة قوات الأمن الإيرانية في غرب البلاد.
وتتمركز هذه المجموعات على الحدود الإيرانية – العراقية في إقليم كردستان العراق، حيث يجري التحالف الكردي الإيراني تدريبات على شن مثل هذا الهجوم بهدف إضعاف الجيش الإيراني.
وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن ثقته في بقاء الملاحة مفتوحة في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.
