ترامب: نسعى لاستعادة السيطرة على قناة بنما

وحضر المراسم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قام خلال الأيام الأخيرة بجولة في دول أمريكا الوسطى، بما فيها بنما، حيث بحث مع قيادة البلاد المخاوف الأمريكية بشأن النفوذ الصيني في المنطقة.
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