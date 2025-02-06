 
الخميس 2025-02-06 03:57 ص
 

ترامب: نسعى لاستعادة السيطرة على قناة بنما

ترامب
ترامب
الخميس، 06-02-2025 02:43 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على قناة بنما، معبرا عن قناعته بأن ذلك "سيحدث".

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وقال ترامب خلال فعاليات رسمية في البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "نسعى لاستعادة قناة بنما. وهذا كله سيحدث".

وحضر المراسم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قام خلال الأيام الأخيرة بجولة في دول أمريكا الوسطى، بما فيها بنما، حيث بحث مع قيادة البلاد المخاوف الأمريكية بشأن النفوذ الصيني في المنطقة.

 
gnews

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