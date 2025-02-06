ترامب: نسعى لاستعادة السيطرة على قناة بنما

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على قناة بنما، معبرا عن قناعته بأن ذلك "سيحدث".

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