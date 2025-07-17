ترامب: نعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة ليست من الاقتصادات الكبرى.

اضافة اعلان

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "صوت أمريكا الحقيقي": "سننشر رقما واحدا فقط للدول المتبقية (ليست من الاقتصادات الكبرى)، أي ما يقرب من 150 دولة، ومن المرجح أن يكون 10% أو 15%، لم نقرر بعد، إنه أمر بالغ الأهمية".

وبعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد السياسة التجارية، وفرض رسوما جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها على الصين، وأعلن عن رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.



وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل عندما فرضت واشنطن رسوما جمركية متبادلة على الواردات، وكان المعدل الأساسي 10%، ومع ذلك، بعد مرور أسبوع، تم تعليق هذه العملية برمتها، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الشركاء التجاريين.