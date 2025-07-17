ترامب: نعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة

وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل عندما فرضت واشنطن رسوما جمركية متبادلة على الواردات، وكان المعدل الأساسي 10%، ومع ذلك، بعد مرور أسبوع، تم تعليق هذه العملية برمتها، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الشركاء التجاريين.
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