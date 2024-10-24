ترامب: هاريس تصفني بالفاشي بسبب خسارتها السباق الانتخابي

الوكيل الإخباري - اعتبر مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب أن منافسته عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس تتهمه بالفاشية بسبب خسارتها السباق الانتخابي.



وكتب ترامب في شبكة Truth Social للتواصل الاجتماعي الخاص به: "ترى كامالا هاريس أنها تخسر بشكل ملحوظ... لذلك، فتقوم حاليا بتشديد لهجتها أكثر فأكثر، وذهبت إلى حد مناداتي بأدولف هتلر وأي شيء آخر".

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وفي وقت سابق، ردت هاريس إيجابيا على سؤل قناة "سي إن إن" عما إذا كانت تعتبر ترامب فاشيا.