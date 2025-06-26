ترامب: هيغسيث يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس عن قصف إيران

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث سيعقد مؤتمرا صحفيا "مهما" الخميس. اضافة اعلان





يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى دحض الشكوك حول الأضرار التي ألحقتها الضربات الأميركية بالمنشآت النووية الإيرانية.



وذكر ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال الأربعاء "سيعقد هيغسيث، مع ممثلي الجيش، مؤتمرا صحفيا مهما صباح غد الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة في البنتاغون، للدفاع عن كرامة طيارينا الأميركيين العظماء".



وقال "سيكون المؤتمر الصحفي مثيرا للاهتمام وغير قابل للجدل".



وخلص تقرير استخباري أولي أميركي سرّي إلى أن الضربة الأميركية على إيران أعادت برنامج طهران النووي بضعة أشهر فقط إلى الوراء ولم تدمّره، في الوقت الذي قال فيه ترامب، إنّ الضربات الأميركية ألحقت "دمارا شاملا" بقدرات إيران النووية، ليعود برنامج إيران النووي "عقودا" إلى الوراء.



وأوردت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلّعين على تقرير وكالة استخبارات الدفاع قولهم إن الضربات التي نفّذت الأحد، لم تدمّر بالكامل أجهزة الطرد أو مخزون اليورانيوم المخصّب.



ووفق التقرير فقد أغلقت الضربات مداخل بعض من المنشآت من دون تدمير المباني المقامة تحت الأرض.



ونقلت وكالة رويترز ترجيح مسؤول أميركي اطلع على تقييم المخابرات الأميركي بعد استهداف منشآت نووية إيرانية، ليلة الثلاثاء، صدور تقارير دقيقة في الأيام والأسابيع المقبلة.