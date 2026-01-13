ترامب: واشنطن ستفرض رسوما جمركية نسبتها 25% على الشركاء التجاريين لإيران

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال أن "أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستدفع، بأثر فوري، تعرفة جمركية بنسبة 25% على كل تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة. هذا الأمر نهائي وحاسم".
ويأتي هذا الإعلان في حين يدرس ترامب احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران على خلفية قمع السلطات الاحتجاجات.
وتفيد منظمات حقوقية بأن حصيلة القتلى تشهد ارتفاعا مستمرا.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق الاثنين إن "الغارات الجوية ستكون من الخيارات الكثيرة المطروحة على طاولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة".
-
أخبار متعلقة
-
الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران
-
نائب رئيس وزراء السويد: قد نصبح هدف ترامب التالي بعد غرينلاند
-
سيناتور ديمقراطي يقاضي وزير الدفاع الأمريكي
-
ترامب لا يحبه.. سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة ينهي مهمته مبكرا
-
فنزويلا تعلن استعدادها لـ"أجندة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي
-
"يونيفيل" تقول إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار قرب جنود تابعين لها
-
بايدن يغير رقم هاتفه بعد ورود اتصال من أحد الصحفيين
-
بالصورة.. خامنئي يرد على ترامب: ستسقط مثل فرعون