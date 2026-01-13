الثلاثاء 2026-01-13 08:42 ص

ترامب: واشنطن ستفرض رسوما جمركية نسبتها 25% على الشركاء التجاريين لإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 13-01-2026 06:31 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على كل الشركاء التجاريين لإيران، في خضم حملة قمع تقودها طهران ضد تحركات احتجاجية تشهدها البلاد.اضافة اعلان


وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال أن "أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستدفع، بأثر فوري، تعرفة جمركية بنسبة 25% على كل تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة. هذا الأمر نهائي وحاسم".

ويأتي هذا الإعلان في حين يدرس ترامب احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران على خلفية قمع السلطات الاحتجاجات.

وتفيد منظمات حقوقية بأن حصيلة القتلى تشهد ارتفاعا مستمرا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق الاثنين إن "الغارات الجوية ستكون من الخيارات الكثيرة المطروحة على طاولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة".
 
 


