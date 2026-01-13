ترامب: واشنطن ستفرض رسوما جمركية نسبتها 25% على الشركاء التجاريين لإيران

06:31 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على كل الشركاء التجاريين لإيران، في خضم حملة قمع تقودها طهران ضد تحركات احتجاجية تشهدها البلاد.





وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال أن "أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستدفع، بأثر فوري، تعرفة جمركية بنسبة 25% على كل تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة. هذا الأمر نهائي وحاسم".



ويأتي هذا الإعلان في حين يدرس ترامب احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران على خلفية قمع السلطات الاحتجاجات.



وتفيد منظمات حقوقية بأن حصيلة القتلى تشهد ارتفاعا مستمرا.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق الاثنين إن "الغارات الجوية ستكون من الخيارات الكثيرة المطروحة على طاولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة".

