ترامب ورئيس الإمارات يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب بحثا جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة خلال اتصال هاتفي، اضافة اعلان





واستعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.



وشدد الرئيس الإماراتي خلال الاتصال على أهمية إتاحة المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب في القطاع، ودعم مسار "حل الدولتين" باعتباره أساساً لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة ما يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها وشعوبها.



وأكد الرئيس الإماراتي على مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للبلدين ويدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم.



وجرى بحث العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة .. وذلك في إطار الشراكة الممتدة التي تجمع البلدين.



كما تطرق الاتصال إلى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني إلى الولايات المتحدة مؤخراً والتي شهدت إعلان اتفاقات وشراكات مهمة بين البلدين خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والطاقة وما لهذه الاتفاقات والشراكات من نتائج إيجابية على مستقبل العلاقات الثنائية.