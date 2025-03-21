ترامب وقع مرسوما يهدف إلى إلغاء وزارة التربية

وقال ترامب خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس "سنغلقها بأسرع وقت ممكن. فهي لا تفيدنا".
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