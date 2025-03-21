ترامب وقع مرسوما يهدف إلى إلغاء وزارة التربية

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الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التربية، وهو هدف يسعى إليه اليمين الأميركي منذ عقود معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة. اضافة اعلان







وقال ترامب خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس "سنغلقها بأسرع وقت ممكن. فهي لا تفيدنا".