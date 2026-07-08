ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى

وقال ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة، ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت "بالنسبة لي، الأمر انتهى"، مضيفا "التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت".
وشدد على أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من أن تمتلك سلاحا نوويا، واصفا إياهم بأنهم "مجانين".
-
أخبار متعلقة
-
الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد
-
قادة حلف الأطلسي يجتمعون في أنقرة وسط تجدد الخلافات مع ترامب
-
عودة التيار الكهربائي في الكويت والبحرين بعد انقطاعات
-
الوسيط القطري يدعو إلى خفض التصعيد وإلى الحوار عقب الهجمات على الكويت والبحرين
-
رئيسة وزراء الدنمارك ردا على ترامب: غرينلاند ليست للبيع
-
انفجارات جديدة وتفعيل صفارات الإنذار الجوي في البحرين
-
مهر: دوي انفجارات عدة في بوشهر والمناطق المحيطة بها
-
أميركا: المفاوضات مع إيران مستمرة رغم التصعيد