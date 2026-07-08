ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الهدنة مع إيران انتهت، واصفا طهران بأنها "مريضة"، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإسلامية، وبعد إعلان إيران استهدافها لقواعد أميركية في الخليج.

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وقال ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة، ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت "بالنسبة لي، الأمر انتهى"، مضيفا "التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت".