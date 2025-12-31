ترامب ونتنياهو يتفقان على هذا الموعد لنزع سلاح حماس

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، الاثنين، أن الجانبين اتفقا على مدة زمنية تبلغ شهرين لنزع سلاح الحركة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو في فلوريدا بالولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرق العمل في البلدين تقوم بتحديد معايير واضحة ومتفق عليها لماهية المعنى العملي لنزع سلاح حماس.
ولفتت إلى أن الإسرائيليين يخشون من أن تحافظ حماس على معظم الأسلحة والوسائل التي بحوزتها، وهو ما يتفق البلدان على عدم قبوله.
كما تم الاتفاق على أن نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح يشمل تدمير الأنفاق، وإذا لم تنزع حماس سلاحها، كما هو متوقع، فستعود الكرة إلى إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
احتجاجات تعم مدن الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند
-
تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته بولاية كنتاكي الأمريكية
-
الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر
-
واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
-
قرقاش: موقف الإمارات بشأن اليمن يقدّم الاستقرار على التصعيد
-
مباحثات أمريكية سعودية حول التطورات المتسارعة في اليمن
-
الدفاع الروسية: إسقاط 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا
-
موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا