ترامب يأمل في مشاركة روسيا بإعادة إعمار غزة

وقال ترامب: "أعلم أن الصين ستشارك. أعتقد أن روسيا ستشارك أيضا"، في إشارة إلى أهمية انخراط القوى الكبرى في عملية إعادة إعمار القطاع.
وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار لمشاريع إعادة الإعمار، واصفاً إياه بأنه مبلغ "متواضع". وفيما يخص نشر قوات عسكرية (أمريكية) في القطاع، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لذلك.
يُذكر أن روسيا لم تشارك في القمة، حيث لم تبلور موقفها بعد بشأن المشاركة في المجلس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب سابقا عن استعداده لتوجيه مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق المنظمة، وهو الاقتراح الذي وصفه ترامب بأنه "مثير للاهتمام".
