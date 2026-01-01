الخميس 2026-01-01 08:07 ص

ترامب يؤكد أن بلاده حققت رقما قياسيا عالميا في الاستثمار بفضل رسومه الجمركية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الخميس، 01-01-2026 06:15 ص

الوكيل الإخباري-   زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة حققت رقما قياسيا عالميا في جذب الاستثمارات إلى اقتصاد البلاد، بفضل التعريفات التجارية التي فرضها على كثير من دول العالم.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال: "حققت الولايات المتحدة رقما قياسيا عالميا في حجم الاستثمارات التي اجتذبتها، وقد تجاوز هذا الرقم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها الصين، التي تحتل المرتبة الثانية، بتريليونات الدولارات. وقد تحقق ذلك بفضل الرسوم الجمركية فقط، وعدم فرض أي رسوم مماثلة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة".

 

وأشاد ترامب في التاسع من نوفمبر بالرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية، قائلا إنها خفضت معدل التضخم في البلاد وأدت إلى أسعار قياسية للأسهم الأمريكية في سوق الأوراق المالية.

وكذلك انتقد ترامب معارضي سياسة الرسوم الجمركية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تجني تريليونات الدولارات من هذه الرسوم، مما سيساهم في سداد مستحقات الدين الوطني البالغ 37 تريليون دولار.

 
 


