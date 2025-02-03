ترامب يؤكد تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر

وبدورها، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم الاثنين أن الولايات المتحدة قررت تجميد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية لمدة شهر أعلنها ترامب.
وقالت شينباوم على حسابها على منصة "اكس" بعد محادثات مع نظيرها الأمريكي إن "الرسوم الجمركية ستُعلَّق لمدة شهر اعتبارا من الآن".
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