الثلاثاء 2026-07-21 07:59 م

ترامب يؤكد دعم لبنان: سنقدم الكثير من المساعدات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون
 
الثلاثاء، 21-07-2026 06:21 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقدم "الكثير من الدعم والمساعدات" للبنان، مشيراً إلى أن العلاقات بين واشنطن وبيروت "جيدة للغاية".اضافة اعلان


وقال ترامب، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، إن الأخير "يحظى باحترام كبير"، مضيفاً أن لبنان "بلد أسيئت معاملته لفترة طويلة" وتضرر على مدى عقود.

وأوضح أن الجانبين عقدا "اجتماعات جيدة"، معرباً عن ثقته بإمكانية حل العديد من القضايا المتعلقة بلبنان، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ستتعامل مع لبنان "بكل احترام"، وستواصل تقديم الدعم والمساعدات له.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن شكره لنظيره الأميركي، قائلاً: "أشكر الرئيس ترامب على الإنجازات التاريخية التي حققناها معاً".
 
 


gnews

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