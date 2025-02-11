 
الثلاثاء 2025-02-11 10:03 م
 

ترامب يؤيد خطط إسرائيل بضم الضفة الغربية ويتعهد بتهجير سكان غزة

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دونالد ترامب
الثلاثاء، 11-02-2025 09:30 م

الوكيل الإخباري - أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده لضم إسرائيل للضفة الغربية، وتعهد مجددا بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.

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وفي رده على سؤال عن ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب "الأمر سينجح"، وفق ما نقلت عنه رويترز.


وبخصوص غزة، قال الرئيس الأميركي "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".


وأضاف "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأُدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".


وختم حديثه: "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".

 
gnews

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