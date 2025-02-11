ترامب يؤيد خطط إسرائيل بضم الضفة الغربية ويتعهد بتهجير سكان غزة

الوكيل الإخباري - أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده لضم إسرائيل للضفة الغربية، وتعهد مجددا بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.

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وفي رده على سؤال عن ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب "الأمر سينجح"، وفق ما نقلت عنه رويترز.



وبخصوص غزة، قال الرئيس الأميركي "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".



وأضاف "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأُدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".