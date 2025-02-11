ترامب يؤيد خطط إسرائيل بضم الضفة الغربية ويتعهد بتهجير سكان غزة

وبخصوص غزة، قال الرئيس الأميركي "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".
وأضاف "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأُدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".
وختم حديثه: "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".
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