ترامب: يبدو أن المرشد الإيراني أُصيب بجروح بالغة

01:53 ص

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يبدو أنه أُصيب بجروح بليغة.





وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين الجمعة، إن الولايات المتحدة أنقذت الشرق الأوسط كاملًا، وليس إسرائيل فقط.



وشدد على أنه يتعين على الإيرانيين فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن واشنطن وجهت ضربة كبيرة لإيران، وكان يومًا جيدًا من الناحية العسكرية.



وأوضح أن الجيش الأميركي يعمل على تدمير قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية، حيث لم يعد لديها سلاح جو أو دفاعات.



وأشار إلى أنه حتى الآن لا توجد أخبار عن المرشد الجديد، ولا أحد يتمنى أن يتولى مسؤولية القيادة في إيران حاليًا.







